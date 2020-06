Calciomercato Inter, Conte insegue il centrocampista: pronto l’assalto

L’Inter si prepara ad affrontare il rush finale in campionto, ma allo stesso tempo la dirigenza sta pensando continuamente a come programmare il mercato. Il colpo Hakimi è stato solo il primo di una lunga serie, con Conte che vorrebbe andare a rinforzare il reparto di centrocampo. Uno dei giocatori più discussi? Ovviamente Arturo Vidal.

News Inter: Conte spinge per Vidal

Non è di certo un mistero: Conte va matto per Vidal. Ai tempi della Juventus i due fecero grandi cose insieme, e lo stesso cileno sa bene di poter vivere gli ultimi anni di carriera in maniera competitiva. In quel di Milano si sta spingendo parecchio per l’arrivo del centrocampista, ad oggi sotto contratto con il Barcellona. Il tecnico toscano in particolare lo avrebbe messo in cima alla lista dei suoi pensieri, e vorrebbe provare l’assalto il più presto possibile. Se prima si ipotizzava una trattativa verso agosto, adesso la sensazione è che il tutto possa essere anticipato. Questo quello riportato da Il Corriere della Sera.

Ultime Inter: prima Tonali e poi Vidal?

Il colpo Vidal è in programma, ma potrebbe non essere il primo in ordine temporale. I nerazzurri infatti vorrebbero prima chiudere l’operazione Tonali, altro grande obiettivo per la prossima stagione. La sensazione è che entrambi potranno giocare in quel di Milano dal prossimo anno.

