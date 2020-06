Calciomercato Inter: Tonali arriva, le cifre dell’operazione

Il club nerazzurro pronto a chiudere il colpo Tonali con il Brescia, ma il prezzo non è quello di sempre, ecco le cifre che i nerazzurri hanno messo sul piatto.

Tonali arriverà a Milano, le cifre e i dettagli

Inter, ora si fa sul serio. Nonostante l’inciampo in campionato, Antonio Conte continua a chiedere rinforzi. Per accontentarlo la società sta facendo un grande sforzo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ora l’obiettivo è rendere ancora più ricca la rosa a disposizione di Antonio Conte e presentarsi al prossimo campionato con maggiori ambizioni.

Per questo arriverà Hakimi, la sua operazione è lo spot migliore per lanciare il nuovo progetto.

Ma non sarà l’unico colpo eccellente. Perchè il secondo, o il terzo, dovrebbe essere Sandro Tonali. Non cambiano infatti i programmi di rafforzamento per il centrocampo.

Nei piani resta il calciatore del Brescia, anche se tutto verrà fatto con la dovuta calma. Ancora non c’è stata un’offerta formale a Massimo Cellino, che per ora chiede 50 milioni.

30 milioni e 5 di bonus, l’Inter fa il massimo

L’Inter sa bene che non si sono club oggi. L’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio hanno in mente una formula che prevede un prestito con obbligo di riscatto. La valutazione di Tonali è di 30 milioni di euro, al massimo con 5 milioni di bonus. Non un euro di più. Grossomodo la filosofia ricalca quella che ha portato Barella.

Per finanziare l’operazione, la società aspetta buone notizie sul fronte delle uscite dal Bayern per Perisic, e da Joao Mario.