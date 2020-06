Il calciomercato dell’Inter si è infuocato nelle ultime 72 ore e nelle prossime potrebbe già far registrare il primo, strepitoso, colpo: Achraf Hakimi. Ma le entrate importanti potranno portare anche ad uscite di spessore. Uno dei possibili partenti è Milan Skriniar, difensore slovacco classe ’95 che piace a mezza Europa.

Calciomercato Inter, Skriniar tra Premier League e Liga

Per le prossime tre gare, a partire da quella di stasera contro il Parma, l’Inter dovrà fare a meno di Skriniar che è anche stato multato dopo l’espulsione rimediata nella gara contro il Sassuolo. I nerazzurri, dunque, iniziano a pensare anche di fare a meno del gigante slovacco, richiesto soprattutto da Real Madrid e Manchester City. Il Real Madrid ha già sondato il terreno durante le trattative per la definizione dell’affare Hakimi e potrebbe sferrare il colpo decisivo nelle prossime settimane. Il Manchester City, invece, lo segue da tempo e con i Cityzens si potrebbe aprire l’idea di uno scambio clamoroso.

Inter, chiesto il Kun Aguero al Manchester City

La squadra di Pep Guardiola è alla ricerca di un difensore. Piace Kalidou Koulibaly del Napoli ma anche Skriniar, per costi ed età. Stando alle ultime notizie riportate da calciomercato.it, l’Inter potrebbe pensare di chiedere il Kun Aguero nella trattativa. Le strade per la cessione di Skriniar ci sono, in estate potrebbero diventare sempre più intriganti.