Calciomercato Inter: doppio accordo, Marotta chiude tutto entro lunedì

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo, per il presente e il futuro. I nerazzurri sono ad un passo dalla chiusura di Hakimi per la corsia di destra per il prossimo anno e cercano un top player anche a sinistra, si pensa a Robin Gosens. Intanto, Marotta sta lavorando anche per il presente, come nel caso di Alexis Sanchez e Victor Moses. I due vicini alla conferma.

Inter: Marotta definisce le trattative per Sanchez e Moses

Nei giorni scorsi l’intesa per la conferma sia di Sanchez che di Moses sembrava lontana, ma ora tutto potrebbe cambiare. Inizialmente Manchester United e Chelsea non volevano estendere il prestito dei due calciatori a Milano fino al termine della stagione, ma richiamarli in Premier a fine scadenza del 30 giugno, decisivo però il lavoro di Marotta che potrebbe aver raggiunto l’intesa.

Inter, Sanchez e Moses vicino alla conferma

Alexis Sanchez e Vicotr Moses dunque resteranno in Serie A con la maglia dell’Inter fine a fine stagione, per provare ad avanzare ad agosto in Europa League. Lavoro di Beppe Marotta che ha di persona convinto i due club inglesi per raggiungere l’intesa finale. La società nerazzurra spera di chiudere entro lunedì 29 giugno per non essere costretta a salutare i calciatori il giorno dopo vista la scadenza imposta nei contratti attuali.