Calciomercato Inter, problemi per il riscatto di Perisic al Bayern

Un mercato che si fa sempre più intenso quello di Serie A, e che nel corso tempo sta presentando sempre più sorprese. L’Inter è senza dubbio una delle squadre più attive in questo senso, e nelle ultime ore ha portato a termine un colpo piuttosto importante. Occhio però anche alla questione legata a Perisic, ed in particolare al suo riscatto al Bayern Monaco.

Ultime Inter: Perisic può non essere riscattato dal Bayern

Perisic è attualmente in forza al Bayern Monaco, sta facendo bene, ed è per questo che si ipotizza un quasi certo riscatto. Ma attenzione a quello che può accadere: stando a quanto riportato dal Bild infatti, la squadra bavarese starebbe tentennando per quanto riguarda l’ingaggio percepito dal croato. Il giocatore infatti prende circa tra i 10 e gli 11 milioni di euro a stagione, una cifra comunque pouttosto alta, e che potrebbe raffreddare non poco la pista. Il Bayern continua a pensarsi, e chissà che non possa tirarsi indietro all’ultimo secondo.

Inter: cosa succede se torna Perisic?

L’inter ovviamente spera nella cessione di Perisic, soprattutto considerando i 20 milioni che si andrebbero ad incassare. Il giocatore però potrebbe tornare a Milano, e a quel punto diventerebbe una bella gatta da pelare. Conte difficilmente lo utilizzerebbe, ed è per questo che poi bisognerà trovargli una nuova destinazione.

