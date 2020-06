Calciomercato Inter: niente Kumbulla e Vertonghen, ecco chi arriva in difesa

L’Inter ha deciso, per Antonio Conte il rinforzo giusto nel pacchetto dei tre centrali deve essere un altro. Mollati il giovane Kumbulla e l’esperto Vertonghen.

Izzo è il calciatore che piace a Conte

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club nerazzurro, dopo aver chiuso l’affare Hakimi e aver impostato l’affare Tonali, è pronto ad intervenire anche per il pacchetto centrale.

L’affare Kumbulla è in stand by, ed il calciatore sembra sempre più diretto verso la Lazio. L’albanese aspettava proprio i nerazzurri, ma la posizione dell’Inter è cambiata come riportato da Repubblica.

Altro nome che sta sfumando è quello di Vertonghen, che piaceva a Marotta per la sua esperienza ed i parametri dell’operazione. Il centrale andrà via dal Tottenham e a parametro zero.

Il suo contratto è in scadenza tra due giorni e a settembre sarebbe potuto arrivare a zero. Essendo mancino sarebbe stata l’alternativa a Bastoni . Ma in realtà il nome preferito per l’allenatore nerazzurro Conte sarebbe quello di Armando Izzo, difensore centrale del Torino.

Per Izzo servono 25 milioni nonostante il campionato disastroso

La società nerazzurra, scrive il quotidiano, vorrebbe accontentare Conte prendendo proprio Izzo dal Torino. Si parte da una valutazione di 25 milioni da parte del presidente Cairo. La stessa valutazione di Kumbulla.