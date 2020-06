Il calciomercato dell’Inter si è infuocato in poco più di 72 ore: Achraf Hakimi sarà il primo acquisto per la prossima stagione. Mancano solo le visite mediche e la firma del contratto per l’ufficialità e questa sera, prima di Parma-Inter, è arrivato anche l’annuncio ufficiale dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, Hakimi in nerazzurro: l’annuncio

Prima di Parma-Inter, Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport degli obiettivi nerazzurri per il futuro e si è soffermato anche sul colpo Hakimi.

“L’obiettivo della società e della famiglia Zhang è quello di continuare ad investire per calciatori importanti. Per Hakimi siamo in una fase di trattativa avanzata e vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, ma voglio che ci sia grande rispetto verso chi sta lavorando in questo periodo. Comunque voglio dire che la nostra intenzione è quella di alzare sensibilmente l’asticella“.

Com’è nata la trattativa? “Ausilio ha svolto un ottimo lavoro. Ha fatto tutto lui ma vanno conclui ancora tutti i dettagli. Domani sarà una giornata fondamentale“.

Marotta annuncia altri obiettivi

Beppe Marotta, poi, ha parlato anche di eventuali ulteriori colpi di grande rilievo anche in altre zone del campo.

Colpi simili a sinistra? “L’operazione Hakimi, con i tempi che corrono, è molto molto importante. La proprietà ci ha dato la possibilità di coglierla, poi vedremo cosa accadrà ancora ma dobbiamo badare anche al bilancio. Vediamo che opportunità si presenteranno, il mercato non è ancora entrato nel vivo e per questo è prematuro azzardare qualsiasi ipotesi”.