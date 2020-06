Calciomercato Cagliari, niente accordo: torna subito nel suo club

Robin Olsen, portiere della Roma, in prestito al Cagliari, si è ripreso alla grande in questa stagione dopo la scorsa nella Capitale tra le tante critiche. Ora però arriva la scelta a sorpresa da parte del club giallorosso che spiazza i sardi in ottica del prestito del portiere svedese.

Cagliari, deciso il futuro di Olsen

Niente prolungamento del prestito dunque. La Roma ha deciso e ha anche avvisato il Cagliari che ora dovrà puntare tutto su Cragno. Stagione importate quella di Olsen che ha totalizzato 20 presenze stagionali a Cagliari. Il portiere arrivato in prestito negli ultimi giorni di mercato a causa dell’infortunio di Cragno, ora però tornerà alla Roma. L’ultima sua partita quella con la SPAL dove ha salvato nel finale la vittoria dei suoi.

La Roma chiama Olsen, Cagliari beffato

Robin Olsen lascia Cagliari e torna a Roma. La decisione è ormai presa e come riportato da tuttomercatoweb, ha sorpreso e non poco il club del presidente Giulini che contava di tenere il portiere fino al termine della stagione. Possibile che la Roma abbia deciso di richiamare Olsen visti i continui problemi che tengono fermo ai box Pau Lopez. Niente estensione del rinnovo quindi, il portiere svedese tornerà nella capitale a partire dal 1 luglio. Per Olsen è finita la sua avventura al Cagliari.