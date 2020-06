Roma, decisione UFFICIALE sul nuovo ruolo di amministratore delegato

Roma, l’amministratore delegato del club sarà Guido Fienga: c’è l’annuncio ufficiale

Arriva la decisione definitiva da parte del club giallorosso: sarà Guido Fienga l’amministratore delegato della Roma. Nel corso della serata, è arrivato l’annuncio da parte del club. Dopo giorni di polemica tra i tifosi, con Morgan De Sanctis al centro delle discussioni tra gli ultras, viene fuori la notizia legata alla posizione all’interno della dirigenza, dello stesso Fienga. Dopo l’addio di Petrachi, il coas non è finito nell’ambiente Roma, considerando anche il passaggio di proprietà, da Pallotta a Friedkin. La società sembra essere indirizzata verso la rivoluzione totale, anche all’interno della dirigenza stessa.

Roma, il comunicato ufficiale su Fienga: confermato nel ruolo di amministratore delegato

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha confermato la scelta di Guido Fienga, nel ruolo di amministratore delegato della società. Il club giallorosso lo ha annunciato con un comunicato ufficiale, apparso nel corso della serata: “Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., riunitosi in data odierna, ha confermato la nomina del Dott. Guido Fienga a Consigliere e Amministratore Delegato della Società, confermando i relativi poteri per la gestione ordinaria del Club già conferitigli nella riunione del 14 novembre 2019”.