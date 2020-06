Parma-Inter, probabili formazioni: Conte costretto alle scelte

Torneranno in campo i nerazzurri, dopo il pareggio arrivato in maniera rocambolesca contro il Sassuolo. Sarà Parma-Inter, è tempo delle probabili formazioni.

Parma-Inter, probabili formazioni: pesanti assenze in casa nerazzurra

Alla vigilia del match all’Ennio Tardini, l’Inter di Antonio Conte arriva con molta emergenza in squadra. Sì, perché non bastano gli infortuni. A mettersi d’intralcio, tra le scelte del tecnico, c’è anche la pesante assenza dovuta alla squalifica per Milan Skriniar, calciatore slovacco che è stato fermato addirittura per tre turni dal Giudice Sportivo. In difesa, tra i titolari, appare il nome di Diego Godin, per sostituire il difensore squalificato. Si ferma anche Brozovic e con Sensi fermo da ormai troppo tempo, verrà confermata la scelta di tenere Borja Valero al centro del centrocampo. Nel reparto in mezzo al campo c’è anche l’ex Cagliari, Barella. Per quel che riguarda l’attacco, torna titolare la coppia formata da Lautaro Martinez e Lukaku. Il Parma, invece, ritrova Kucka dal primo minuto, con l’unico dubbio legato a Darmian. La squalifica di Iacoponi darà spazio a Dermaku accanto al capitano Bruno Alves.

Parma-Inter, le scelte di D’Aversa e Conte

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: Roberto D’aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young, Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.