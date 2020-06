Notizie Inter, le parole del vice-allenatore Stellini prima della gara di domani

Cristian Stellini, vice-allenatore dell’Inter, ha parlato in “conferenza stampa” prima della gara di domani nella quale il tecnico Antonio Conte sarà squalificato:

Le parole di Stellini

“Tutte le partite sono importanti, questa inoltre viene dopo un pareggio con il Sassuolo. Quel pareggio è stato analizzato e abbiamo capito cosa è mancato per vincere”.

Centrocampo e infortuni?

“Contiamo di recuperare qualcuno, oggi valuteremo come stanno a centrocampo con il mister e con lo staff tecnico. Noi ci speriamo e lavoriamo per quello ma in questo momento non ho alcuna certezza assoluta. È vero, abbiamo il centrocampo un po’ corto ma abbiamo la massima fiducia in chi è disponibile“:

Turnover?

“È difficile dire se l’ampio turnover che stiamo vedendo un po’ in tutte le squadre cambierà le carte in tavola. Come ho detto, in questo periodo è difficile fare previsioni, noi oggi dobbiamo vivere un po’ alla giornata, e non possiamo programamre come sempre. Sappiamo da dove partiamo ma non sappiamo come arriveremo a fine campionato“.

Conte e Skriniar?

“Sono assenze importanti perchè Skriniar non è quasi mai mancato, il mister proprio mai. Fortunatamente però la preparazione della gara è stata quella e alla fine senza pubblico il mister sarà come presente”.

Erkisen?

“Chiaramente la crescita dovrà essere costante, ma ogni partita è una storia diversa. Noi siamo più che soddisfatti del lavoro di Christian e dei suoi compagni, ci aspettiamo che dia sempre qualcosa di più”.