Notizie Genoa, Nicola dopo la gara contro il Brescia

Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara pareggiata alla fine contro il Brescia di oggi pomeriggio:

Le parole di Nicola

«La squadra ha reagito dopo la brutta sconfitta in campo contro il Parma. Non era facile venire qui e vincere. Tra l’altro dopo due occasioni nostre abbiamo concesso tanto e loro si sono ritrovato con un doppio vantaggio. Sono contento perché abbiamo fatto la nostra partita e, nonostante tutto, abbiamo dimostrato di poterla vincere. Sono contento perché i ragazzi se lo meritavano per come stanno lavorando in allenamento. Bene aver preso un punto, nonostante non sia una vittoria questo ci permette di muovere la classifica. Mi è piaciuta la voglia di vincere che ho visto nel Genoa, abbiamo saputo anche rimanere compatti. Mi aspettavo un ritorno del genere nel secondo tempo. Non si può mollare di una virgola, dobbiamo limitare gli errori al massimo e si migliora solo quando giochiamo in questo modo.

Juventus? Sulla carta sarà difficile affrontare la capolista del campionato, ma noi abbiamo l’esigenza di fare punti. Noi dobbiamo scendere in campo con lo stesso atteggiamento che abbiamo visto oggi, credendo in noi stessi al di là dell’avversario che ci troviamo di fronte».