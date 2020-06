Napoli, infortunio a centrocampo! Tegola per Gattuso, salta la SPAL

Napoli, infortunio per Allan: il calciatore si ferma in allenamento

Non è una buona notizia per Gennaro Gattuso, perché se il club gioca ogni 3 giorni – come succede a tutte le società di Serie A -, c’è bisogno veramente di tutti. E invece, il brasiliano Allan non ci sarà per infortunio. A guidare il centrocampo del Napoli potrebbe essere Stanislav Lobotka, pronto a tornare titolare in mezzo al campo. E’ arrivata nel corso della mattinata la notizia, con il calciatore che ha subito un affaticamento muscolare

Napoli, infortunio Allan: il report del club

E’ stata una giornata di terapie per il centrocampista brasiliano, Allan non ha svolto l’allenamento con la squadra e non sarà tra i convocati per la sfida di domani sera al San Paolo. Con la SPAL ci sarà spazio per Fabian Ruiz e Zielinski, accanto a Lobotka, che farà forse riposare il sempre usato Demme. Quello che segue, è il report dell’allenamento di questa mattina del Napoli, in cui si fa chiarezza sulle condizioni di Allan:

“Seduta mattutina oggi per il Napoli al San Paolo. Gli azzurri preparano il match contro la Spal per la 28esima giornata di Serie A, in programma domani al San Paolo (ore 19.30). In avvio di sessione la squadra si è divisa in due gruppi impegnati in attivazione a secco e serie di torelli. Successivamente la rosa si è riunita per svolgere lavoro tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con esercitazioni al tiro. Allan ha svolto solo terapie per un affaticamento muscolare alla coscia destra“.