Lazio, Inzaghi tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione per il jolly

Dopo la pesante sconfitta con l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo, la Lazio è costretta ad inseguire la Juventus che, dopo la vittoria di ieri, è a +7 dai biancocelesti. Simone Inzaghi sta preparando la sfida alla Fiorentina di questa sera e può tirare un sospiro di sollievo sulle condizioni di Joaquin Correa.

Lazio, Inzaghi tira un sospiro di sollievo: Correa sta bene

L’attaccante argentino si era infortunato proprio nel match di mercoledì scorso contro l’Atalanta, accusando un forte fastidio al polpaccio che ha preoccupato il tecnico. In mattinata, però, El Tucu si è sottoposto ad importanti esami strumentali che, stando a quanto riferito da calciomercato.it, sono molto confortanti. Nessuna lesione al polpaccio, ma solo forte affaticamento che non scalfisce la presenza dell’ex Sampdoria e Siviglia nella gara contro i viola di Beppe Iachini.

Correa in panchina con la Fiorentina

Simone Inzaghi, dunque, potrà contare su tutti gli uomini migliori ma è molto probabile che contro la Fiorentina faccia un po’ di turnover, in vista del tour de force a cui si affaccia. El Tucu, perciò, siederà in panchina, pur stringendo i denti e cercando di dare una mano ai propri compagni. In Serie A, Correa è stato fondamentale per la Lazio, mettendo insieme 23 presenze in cui ha siglato 7 reti e fornito 3 assist vincenti ai compagni.

