Lazio, Tare: “Abbiamo uin problema mentale, abbiamo lavorato per reagire”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto nel pre partita di Lazio-Fiorentina. Match valido per l’anticipo serale della 28a giornata di Serie A.

Lazio, Tare parla prima del match

Il ds del club biancoceleste è intervenuto nel pre partita di Lazio-Fiorentina ai microfoni di DAZN. Ecco alcune delle sue parole: “E’ una questione di testa in questo periodo il nostro vero problema, il recupero di testa è fondamentale. Abbiamo lavorato duramente nelle ultime 48 ore per recuperare per il meglio e ritornare a fare tre punti. Oggi vogliamo la vittoria per tornare in corsa”.

