Lazio-Fiorentina 0-1: eurogol di Ribery, viola avanti – VIDEO

Lazio-Fiorentina, eurogol di Ribery

E’ la Fiorentina a passare in vantaggio allo stadio Olimpico di Roma. 0-1 il punteggio dopo 25 minuti di gioco. Gol di Franck Ribery per i viola che porta avanti i suoi con un gol fantastico. Serpentina in area di rigore da posizione defilata e Strakosha battuta con un tiro forte sul primo palo. Partita straordinaria del francese in questo avvio.

