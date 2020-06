Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina: le scelte di Inzaghi e Iachini

Si chiude l’anticipo serale della 28a giornata di Serie A con il match Lazio-Fiorentina. Sono stato comunicate le Formazioni di Lazio e Fiorentina con diverse sorprese per entrambe le squadre.

Formazioni Lazio-Fiorentina

Formazioni Lazio-Fiorentina, arriva la comunicazione delle scelte ufficiali da parte di entrambi gli allenatori. Simone Inzaghi e Beppe Iachini si sfidano in un match chiave per il proseguo della stagione di entrambe le squadre. Da una parte la Lazio, che ormai è lontana dalla Juventus 7 punti per la lotta scudetto (Juve con una gara in più). Dall’altra parte c’è la Fiorentina, che sogna ancora l’Europa League (distante 8 punti). Sicuramente una partita molto combattuta, come l’andata, dove alla fine vinse la Lazio nei minuti di recupero con un gol del solito Ciro Immobile. Diverse assenze per entrambi gli allenatori, in particolare per Iachini che dovrà fare a meno di Federico Chiesa squalificato. Inoltre, anche l’allenatore dei viola non sarà presente. Per lui soltanto tribuna dopo l’espulsione rimediata nella scorsa giornata con il Brescia.

Probabili Formazioni Lazio-Fiorentina

Queste le probabili formazioni secondo Fantacalcio.it del match di questa sera.

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Bastos, Acerbi, Patric; Lazzari, Milinkovic Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina