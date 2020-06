Coronavirus: Carlos Bilardo è risultato positivo

Il mondo del calcio continua ad essere parecchio scosso a causa dell’emergenza Coronavirus. Molte cose sono cambiate e continueranno a cambiare, mentre dall’altra parte il pensiero è certamente rivolto alle vittime di questa pandemia. Nonostante la situazione stia lentamente migliorando nella nostra penisola, il pericolo non è affatto scampato, anzi i casi di contagio continuano ad esserci eccome. Intanto spunta un nuovo positivo: Carlos Bilardo.

Ultime Notizie: Bilardo positivo, è stato ct dell’Argentina

Una notizia che ha spiazzato tutti i tifosi: Carlos Bilardo, ex ct dell’Argentina, è risultato positivo al Covid-19. La conferma è arrivata venerdì sera, ed ha impaurito in parecchi, visto soprattutto che l’82enne è un paziente ad alto rischio a causa di una malattia neurodegenerativa. La sua situazione è stata presa a cuore da molti, ed al momento appare abbastanza tranquilla: il dottore è asintomatico e si trova in buona condizioni. Ad oggi alla sua famiglia non è permesso fargli visita, a riportarlo è il fratello Jorge ai giornali di Olè.

Argentina: tornano i casi

L’ex tecnico dell’Albiceleste Bilardo ha contratto il Coronavirus, ma non è affatto l’unico caso nella The Senior Home, la residenza geriatrica in cui risiede. Pare infatti che nelle ultime ci sia stata una vera e propria rinascita del virus, in cui sono stati registrati altri 11 infetti. Una situazione che ha costretto gli infermieri ad adottare ennesime precauzioni prima di visitare i pazienti.