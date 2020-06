Calciomercato Napoli, l’esterno arriva da una big: colpo da 30 milioni

Il Napoli pensa al mercato, e pensa soprattutto a come sostituire degnamente Callejon. L’esterno spagnolo ha prolungato fino al termine della stagione, ma dopo la sua partenza sarà opportuno andare a caccia di un altro giocatore che possa ripercorrere i suoi passi, magari più giovane e con margini di miglioramento. Il nome più caldo delle ultime ore? Cengiz Under.

Mercato Napoli: Under è il prossimo colpo, vale 30 milioni

Il nome più caldo accostato al Napoli è senza dubbio quello di Under, esterno turco in forza alla Roma, e che ha dimostrato tanto talento nel corso degli ultimi anni. Il giocatore giallorosso è un profilo che piace tantissimo a Gattuso, e andrebbe ad affiancare Politano nella batteria di esterni destri. Un’operazione comunque non facilissima, e che potrebbe costare all’incirca 30 milioni di euro. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport infatti, la Roma starebbe pensando di cedere il proprio giocatore proprio a quella cifra. C’è apprensione in quel della Capitale, gli azzurri invece continuano a sperare.

Under-Napoli: l’unico dubbio

La sensazione è che l’affare tra Napoli e Roma per Under possa andare in porto, ma occhio all’unico dubbio: la tenuta fisica del giocatore. Il turco in questi ultimi anni è stato tormentato da vari acciacchi fisici, ed è per questo che gli azzurri vogliono prima accertarsi di varie cose, prima di investire tutti quei milioni. La pista è caldissima, i due club pensano e trattano.