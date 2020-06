Calciomercato Napoli, un nuovo-vecchio nome per la difesa

Calciomercato Napoli, Todibo per la difesa: ma quanta concorrenza in Europa

E’ stato a lungo accostato ai diversi club d’Europa, ma soprattutto in Italia. Il calciomercato gira attorno al nome di Jean-Clair Todibo, questa volta in casa Napoli. Poco prima del suo passaggio in prestito allo Schalke 04, c’era forte su di lui il Milan. Il club rossonero era andato forte sul difensore di proprietà del Barcellona, ma ecco che lo scenario si ribalta nuovamente. Il calciatore non sarà riscattato dal club tedesco e tornerà in terra catalana. Ma il club spagnolo avrebbe già deciso di non trattenerlo, con la soluzione di cederlo nuovamente e questa volta a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, offerta dalla Liga per un attaccante

Napoli, il difensore francese è un’idea per il domani: il Barcellona fissa il prezzo

Stando a quel che rivelano i colleghi del Mundo Deportivo, si partirà da una base di 25 milioni di euro per il cartellino di Jean-Clair Todibo. Sul giocatore francese resta attiva la concorrenza dei diversi club in Europa, e molti si spingerebbero sui 20 milioni. Il Napoli andrebbe per molto meno, e sarà difficile combattere con le rivali di mercato. Tra queste c’è sicuramente il Milan ancora, ma non solo. Anche l’ex Carlo Ancelotti vorrebbe portarslo a casa, mettendolo nella sua difesa a 4 all’Everton. Interesse sul giocatore arriva anche dalla Liga e dalla Bundesliga.