Calciomercato Napoli, offerta dalla Liga per un attaccante

Il calciomercato di Serie A continua ad andare avanti spedito, e negli ultimi giorni sono state diverse le voci proveniente da altri campionati. Il Napoli ne sa qualcosa, con parecchi giocatori nel mirino delle big. Uno di questi è Milik, sicuramente tra i più richiesti, e che in queste ultime settimane starebbe riflettendo sul suo futuro.

Calciomercato Napoli: l’Atletico piomba su Milik, l’offerta

Il Napoli pensa a come rinforzarsi in vista della prossima stagione, ma non è da nascondere che la squadra azzurra stia anche pensando a quelle che potrebbero essere le prossime uscite. Tra i partenti c’è Arek Milik, ultimamente sondato dalla Juventus, e che da poco si sarebbe avvicinato all’Atletico Madrid. La squadra spagnola, stando a quanto riportato da AS, sarebbe infatti pronto ad un vero e proprio assalto con tanto di offerta: i Colchoneros vorrebbero offrire 5 milioni di euro a stagione al polacco.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Milik nel mirino: pronta una contropartita al Napoli

Ultime Napoli: Milik, tra richieste e avance

De Laurentiis vorrebbe monetizzare il più possibile dalla cessione di Milik, e valuta l’attaccante tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il giocatore starebbe pensando al suo futuro, e nelle prossime settimane è prevista una sua decisione. Intanto l’Atletico ci prova, così come la Juventus, altra pretendente molto forte in corsa. L’affare non sarà semplice da portare avanti, ci sarà una sfida fino all’ultimo giorno di mercato.