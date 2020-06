Il calciomercato del Napoli passerà soprattutto dalle cessioni. Le ultime notizie di mercato degli azzurri riguardano soprattutto gli attaccanti, con Milik primo sulla lista dei desideri di Juventus e Atletico Madrid, pronte all’asta per acquistare il polacco. Ma sono da definire anche le situazioni di Hirving Lozano e Faouzi Ghoulam, due degli “incompiuti” della stagione in corso, che potrebbero dire addio.

Calciomercato Napoli, Ghoulam torna in campo e stupisce

Dopo quasi due anni di stop (con qualche ritorno in campo che non è bastato a sancirne la piena guarigione), martedì scorso Faouzi Ghoulam è tornato in campo. Contro il Verona ha dimostrato una buona condizione fisica, dopo i due delicatissimi infortuni al ginocchio che ne hanno debilitato, e non poco le prestazioni. Gennaro Gattuso ha deciso di puntare sul recupero fisico dell’algerino in questa stagione, per capire le chance di permanenza in azzurro.

Giuntoli prende tempo sulla cessione di Ghoulam

Il ritorno a Verona, si diceva, è stato alquanto positivo e secondo le ultime notizie di mercato de Il Mattino, Cristiano Giuntoli ha preso tempo prima di decidere il futuro dell’esterno algerino. Il pesante ingaggio del terzino sinistro è anche un ostacolo per la sua cessione, così che il Napoli ha rimandato la decisione sul suo futuro al termine della stagione. Ci sarà un incontro con Jorge Mendes per decidere definitivamente come se proseguire insieme o meno.

