Calciomercato Milan: colpo in attacco, è il bomber argentino

Il Milan lavora in vista della prossima stagione. Cambierà tanto per i rossoneri la rosa per il prossimo anno calcistico, in particolare in attacco. Rebic promosso, rimandato Leao e Ibrahimovic che verrà lasciato andare per la propria strada. La società ha individuato i sostituti per l’attacco, si tratta di Luka Jovic e Adolfo Gaich.

Milan: via Ibrahimovic, c’è Gaich oltre Jovic

L’obiettivo numero uno per l’attacco del Milan resta Luka Jovic, attaccante serbo in uscita dal Real Madrid. I rossoneri potrebbero trovare l’intesa con il club spagnolo per una formula conveniente come il prestito biennale e riscatto (la stessa usata per Ante Rebic). Non è l’unico attaccante però che piace alla società. Un altro calciatore finito nel mirino è Adolfo Gaich, giovane attaccante del San Lorenzo. Il calciatore pare che abbia già dato l’ok ai rossoneri per il trasferimento. Ora bisognerà capire se la società vorrà esercitare la clausola rescissoria.

Milan: Gaich vicino l’acquisto attraverso la clausola

Come svelato dal Corriere dello Sport, il Milan continua a cercare il post Ibra per la prossima stagione. Si accende sempre di più la pista che porta ad Adolfo Gaich, attaccante classe 1999 (21 anni) in forza al San Lorenzo. Il club non vorrebbe cedere il giovane colosso, ma Il Tanque ha una clausola rescissoria di 13 milioni di euro. I rossoneri valutano se esercitarla.