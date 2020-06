Calciomercato Milan, incontro faccia a faccia con Maldini

Il calciomercato del Milan prosegue, e lo fa con grande intensità avvicinandosi sempre di più alla prossima stagione. I rossoneri hanno intenzione di rinforzarsi in vari reparti, senza però perdere qualche campione importante. Il primo da blindare? Sicuramente Donnarumma, per il quale però le cose non sono affatto semplici.

Mercato Milan: Maldini pronto ad incontrare Raiola

Il Milan pensa a Donnarumma, e pensa soprattutto a come sbrogliare la matassa relativa al suo futuro. Il rinnovo è l’obiettivo primario, ma nel corso del tempo le cose sono andate a complicarsi sempre di più. Un pò complice i mancati obiettivi raggiunti, un po l’emergenza Covid, e un po Raiola, il quale non si è mai espresso positivamente sul progetto. Insomma una bella matassa, la quale però sarà affrontata faccia a faccia da Paolo Maldini in persona: il dirigente rossonero, stando a quanto riportato da Tuttosport, sarebbe infatti pronto ad incontrare faccia a faccia Raiola. Appuntamento da fissare quindi, con tanto ottimismo che filtra nell’aria.

Rinnovo Donnarumma: le ultime sull’eventuale accordo

Donnarumma vuole rinnovare: il giovane portiere è legato alla maglia rossonera, e sarebbe anche disposto a farsi decurtare la parte fissa, aggiungendo però eventuali bonus in caso di raggiungimento di vari obiettivi. Con questi ultimi il suo stipendio potrebbe anche superare i 6 milioni attuali. Prolungamento? Si pensa al 2023, ma non è affatto escluso che si arrivi al 2025 con una clausola risolutoria. Se il Diavolo non dovesse centrare determinati target stagionali, ecco che l’estremo difensore sarebbe libero di andare via.