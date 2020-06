La Juventus è sempre molto vigile in fase di calciomercato: dopo la quasi definizione dell’affare Hakimi da parte dell’Inter, i bianconeri cercano un altro esterno di qualità, Alex Telles. La rosa di Maurizio Sarri andrà rinnovata soprattutto in difesa, dove nelle ultime gare si sono mostrate defezioni tecniche e tattiche.

Calciomercato Juventus, Telles è un obiettivo

L’indisponibilità di De Sciglio, Danilo e Alex Sandro ha costretto Maurizio Sarri a puntare su Blaise Matuidi come terzino sinistro nella gara di ieri sera contro il Lecce. La mancata integrità fisica dei terzini attualmente in rosa, ha portato i bianconeri a guardarsi intorno sul mercato e a cercare nuovi profili. Fabio Paratici segue da tempo Alex Telles, terzino sinistro del Porto che sta facendo benissimo nella sua avventura in LigaNos. Secondo le ultime notizie di mercato riportate da O Jogo, sulle tracce dell’esterno brasiliano c’è anche il pressing del PSG di Leonardo, che conosce benissimo il suo connazionale.

Juve, definito il costo del terzino

Il Porto, com’è noto, è bottega tutt’altro che economica. Per il difensore classe ’92, infatti, chiede non meno di 30 milioni di euro. Il Paris-Saint Germain non ha intenzione di sborsare questa cifra, per non incappare in problemi con il Fair Play Finanziario e ciò apre le strade alle scelte di calciomercato della Juventus che troverebbe in Alex Telles il terzino perfetto per il gioco di Sarri. Dopo l’esperienza all’Inter del 2015-16, Telles saprà affermarsi in Serie A?

