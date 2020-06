Calciomercato Juventus: offerta ufficiale al Bayern da 35 milioni

Juve, colpo da 35 milioni dal Bayern Monaco. I bianconeri pronti ad approfittare del contratto in scadenza nel 2021.

Juventus, Thiago Alcantara è il prossimo obiettivo

I bianconeri si muovono per Thiago Alcantara. Secondo quanto riportato da Rai Sport, la Juve avrebbe pronta un’offerta ufficiale da 35 milioni di euro per il cartellino dello spagnolo.

Secondo le ultime di mercato, Fabio Paratici potrebbe da un momento all’altro rompere gli indugi per il calciatore ex Barcellona. Sarri è letteralmente stregato dall’abilità nel palleggio del calciatore, che potrebbe rivestire all’occorrenza anche il ruolo di play.

Per questa ragione, anche grazie alla sua polivalenza, i bianconeri si starebbero muovendo per portare il centrocampista a Torino.

La valutazione che il Bayern del calciatore è di 45 milioni di euro: Paratici è al lavoro con diversi intermediari per abbassare le richieste dei bavaresi magari con l’inserimento di qualche bonus legati a presenze o goal. Va ricordato, infatti, che il contratto di Thiago Alcantare è in scadenza con il Bayern nel 2021. Dunque, per non perderlo a zero, il club tedesco potrebbe aprire alla cessione.

Juventus, le ultime sulla trattativa per Thiago Alcantara

Dopo l’arrivo imminente di Arthur, per il quale lo scambio con Pjanic sembra ad un passo, la Juve è pronta a ringiovanire ulteriormente l’organico e ad aggiungere qualità alla rosa.

I due ex Barca, Arthur e da Thiago Alcantara, potrebbero scambiarsi il ruolo all’occorrenza. Al momento la trattativa Thiago Alcantara-Juve non è ancora partita ma se il calciatore arrivasse a Torino Bentancur potrebbe traslocare in maniera definitiva nel ruolo di mediano basso.