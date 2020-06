La Juventus è in piena trattativa per l’acquisto di Arkadiusz Milik. I bianconeri cederanno a fine stagione Gonzalo Higuain e al suo posto Paratici è pronto a piazzare un altro colpo di mercato importante. La Juventus spinge per chiudere con il Napoli per Arek Milik. L’attaccante polacco è in scadenza 2021 e non ha nessuna intenzione di rinnovare, adesso vuole solo i bianconeri. De Laurentiis continua a sparare alto sul prezzo. Ora però spunta un nuovo club.

Juventus: Milik per l’attacco del prossimo anno

Arek Milik, attaccante del Napoli, è finito nel mirino di tantissimi club. Il contratto in scadenza nel 2021 e l’emergenza economica da Coronavirus fanno diventare l’attaccante polacco oggetto di desiderio. Avanti a tutti c’è soprattutto la Juventus, ma sono diversi i club sulle sue tracce, anche all’estero. Torna a farsi sotto l’Atletico Madrid che cerca una punta con le sue caratteristiche.

Milik-Juventus: ADL fa muro, Romero può convincere?

Il Napoli ha fatto il prezzo per il giocatore, ci vogliono almeno 40 milioni di euro per acquistare il giocatore per la prossima sessione di mercato. Come svelato da calciomercato.com, oltre alla Juventus, c’è anche l’Atletico Madrid che sta provando ad inserirsi. Al momento non ci sono offerte ufficiali da parte degli spagnoli, che però hanno fatto i loro primi sondaggi.