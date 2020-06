Calciomercato Juventus, tutto sul centravanti: c’è l’accordo

Sarà protagonista indiscussa del calciomercato che verrà, la Juventus. Ci sarebbe l’accordo per Arkadiusz Milik, lo rivelano i colleghi di Tuttosport. Nella propria edizione odierna, tra le colonne, appaiono le notizie legate al centravanti polacco.

Calciomercato Juventus, Arkadiusz Milik: accordo col giocatore

Il Napoli cederà Arkadiusz Milik, il bomber ex Ajax sembra non avere alcuna intenzione di restare in Campania. Ha ottenuto il suo primo trofeo italiano, per chiudere in bellezza la sua avventura con i partenopei ed è pronto adesso alla cessione. Come rivelato dal quotidiano piemontese, la Juventus avrebbe già trovato l’accordo con il calciatore, con un contratto offerto che ha subito convinto Arkadiusz Milik. L’attaccante è arrivato al capolinea della sua avventura al Napoli e andrà ad unirsi al nuovo club al margine della stagione.

Il Napoli attende la mossa della Juventus, che nel frattempo si è già accordata con Milik

C’è da capire, in ogni caso, attraverso quale formula il Napoli accetterà di cedere Milik. Il club azzurro gradirebbe la cessione senza contropartite, chiedendo ai bianconeri un’importante cifra che la stessa società juventina, non avrebbe alcuna intenzione di sborsare. L’eventuale compenso economico importante, permetterebbe al Napoli di andare dritto verso un nuovo obiettivo per il reparto offensivo. Resta però viva l’idea che porterebbe Bernardeschi al club azzurro. Il calciatore è molto gradito da quelle parti e formerebbe un organico fatto già di altri talenti italiani. In avanti il Napoli si ritroverebbe Insigne, Politano, Petagna e adesso anche Bernardeschi. Nel frattempo, notizie di calciomercato su Arkadiusz Milik, arrivano anche dalla Spagna. C’è sempre l’Atletico Madrid, che non resterà a guardare.