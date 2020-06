Calciomercato Juventus, Messi non ha gradito: “Se lo rifate, vado via”

Calciomercato Juventus, senti Messi: “Fate ancora un’operazione così e vado via”

E’ al centro delle discussioni il tema legato al calciomercato della Juventus, quello che ha visto lo scambio tra Pjanic e Arthur. Anche Lionel Messi si sarebbe interrogato sulla questione, ma la pulce argentina non avrebbe dubbi: non ha capito per niente la scelta del suo club.

Juventus e Barcellona, lo scambio di mercato non è piaciuto a Lionel Messi

Stando a quel che raccontano i colleghi di Don Diario, direttamente dalla Spagna, Lionel Messi non avrebbe né capito, né accettato, le decisioni sul mercato del Barcellona. La scelta di dare via il giovane Arthur non è piaciuta al 10 argentino, che avrebbe fatto chiaro tutto il proprio disappunto alla sua società. Il calciatore si sarebbe presentato agli uffici del club per spiegare la propria posizione. E anzi, come riportato dallo stesso portale, Messi avrebbe detto in maniera chiara: “Fate ancora un’operazione così e non mi vedrete più al Barcellona”. Screzi, non perché Pjanic non sia gradito ai catalani, anzi. E’ un calciatore che ha nelle proprie qualità il palleggio e si sposa completamente alla causa Barça. Il punto è che Arthur, a soli 23 anni, rappresentava il presente e il futuro del club. La Juve intanto gongola, perché tra non molto sarà tempo di visite mediche per il nuovo innesto brasiliano.