Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: domani le visite mediche

Il mercato della Juventus prosegue senza troppi intoppi, ed anche l’affare che sembrava più complicato, ovvero quello Pjanic-Arthur, sembra finalmente aver preso una piega molto positiva. La svolta è arrivata poche ore fa, quando il centrocampista brasiliano ha finalmente detto si. Per l’ex Gremio è praticamente fatta, così come per il bosniaco.

Mercato Juventus: domani visite mediche per Arthur

L’asse Torino-Barcellona è stato caldissimo per diverso tempo, e soltanto da poco è arrivata la tanto attesa svolta per quanto riguarda il maxi-scambio. Pjanic, ormai da tempo intenzionato a cambiare maglia, passerà ai blaugrana, mentre alla Vecchia Signora arriverà Arthur. Domani giornata decisiva, con il brasiliano che molto probabilmente andrà a sostenere le visite mediche al J Medical. Intanto il centrocampista sarà di scena a Vigo e martedì sfiderà al Camp Nou l‘Atletico Madrid, mentre le due parti saranno intente a limare gli ultimi dettagli burocratici della trattativa. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Ultime Juventus: quanto guadagnerà Arthur?

Arthur è senza dubbio un colpo importante, specie vista la giovane età e la già buona esperienza accumulata sia con il Liga che in Champions League. Il colpo potrebbe svoltare un intero mercato, ma quanto guadagnerà l’ex Gremio? Il monte ingaggi si abbasserà, visto che Pjanic percepisce 7,5 milioni, mentre al brasiliano andranno 5 milioni annui più bonus. Una bella operazione in tutto e per tutto.