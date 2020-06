Calciomercato Inter: per Hakimi conference call, le ultime

Inter, ci siamo. Achraf Hakimi sta per essere un calciatore dell’Inter. E’ attesa nei prossimi giorni la chiusura della trattativa per il calciatore.

Hakimi, oggi la conference call, le ultime

L’operazione dell’Inter per Achraf Hakimi viaggi verso chiusura. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, in tarda serata si sta tenendo una conference call tra la società nerazzurra ed il Real Madrid.

Nel corso di uqesta verranno discussi e accordati gli ultimi dettagli relativi ai bonus dell’operazione, che restano l’ultimo ostacolo prima della firma e delle visite mediche. L’Inter, quindi, si avvicina alla chiusura della’affare Achraf Hakimi, terzo colpo di mercato di livello mondiale dopo quelli di Romelu Lukaku e Christian Eriksen arrivati uno l’anno scorso e l’altro a gennaio.

Inter: gli ostacoli per il colpo

La cifra per il passaggio a Milano di 40 milioni di euro. Nell’accordo tra Inter e Real Madrid per il laterale marocchino non sarebbe prevista la clausola di ‘recompra’, dunque di riacquisto in favore del club del presidente Florentino Perez tra qualche stagione. L’Inter prenderà Hakimi a titolo definitivo e senza futuri diritti da parte del Real Madrid. Un colpo voluto fortemente da Antonio Conte che lo ha sponsorizzato in prima persona dopo averlo ammirato contro in Champions League. Il calciatore perceprià 5 milioni all’anno garantiti.