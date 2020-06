Calciomercato Inter, tre colpi per il dopo Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, Martial per sostituire Lautaro Martinez: ma non sarà l’unico acquisto dei nerazzurri

Il club nerazzurro si interroga su quel che sarà il dopo Lautaro Martinez. Il calciomercato dell’Inter si è già infiammato con l’acquisto di Achraf Hakimi, un colpo che francamente è parso a sorpresa da tutti gli addetti ai lavori. Perché tutti erano consci del forte interesse del club nerazzurro, ma il destino del talento marocchino sembrava distante dal club interista. E invece, il mercato ha regalato una sorpresa inaspettata, trovando la gioia di tutto il popolo nerazzurro che accoglierà a Milano un terzino importantissimo, quello che forse è uno dei migliori giovani talenti in circolazione. Ma l’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi, perché al contrario, un altro colpo potrebbe arrivare dal Manchester United: è Anthony Martial.

Inter, pronti tre colpi di mercato: ecco di chi si tratta

Il club nerazzurro lavora sul mercato e Beppe Marotta non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il progetto, con Antonio Conte alla guida tecnica, è appena partito. Motivo per cui la società nerazzurra ha nelle proprie idee, quella di regalare al tecnico un organico competitivo su ogni fronte. Stando a quanto rivelato dai colleghi de La Repubblica, ci sarebbero due italiani nel mirino dell’amministratore delegato nerazzurro. Izzo e Tonali sono i nomi per completare l’organico di Conte. Il tutto verrebbe finanziato grazie alla cessione proprio di Lautaro Martinez e ad un bel tesoretto messo a disposizione da Suning.