Calciomercato Inter, Marotta non molla Kumbulla: l’albanese ha una preferenza

Calciomercato Inter, Kumbulla è un obiettivo: Marotta non ha alcuna intenzione di mollarlo

Ci sono stati dei contatti importanti tra la Lazio e Kumbulla, con il calciomercato italiano che vede tra i protagonisti lo stesso difensore albanese dell’Hellas Verona. Il calciatore è tra i giovani calciatori di Serie A più cercati di questo campionato. L’Inter non ha alcuna intenzione di mollare però per il talento albanese. C’è bisogno prima di chiudere il bilancio positivamente, poi Beppe Marotta si rimboccherà le maniche e partirà all’assalto dei propri obiettivi.

Inter, Kumbulla preferisce i nerazzurri: se Marotta dovesse tentare l’assalto, lui sceglierebbe la destinazione che porta a Milano

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.it, l’Hellas Verona gradirebbe una vera e propria asta per il proprio talento. I contatti con la Lazio si sono registrati nella giornata di ieri, con le notizie che hanno raccontato di intesa tra le parti, ma il Verona prenderebbe tempo proprio perché conscio del forte interesse delle altre. E inoltre, come riportato dallo stesso portale di mercato, tra le preferenze del calciatore ci sarebbe proprio l’Inter. Per i nerazzurri, lo stesso Marash Kumbulla, aveva rifiutato il Napoli a gennaio. Si imbastirà una vera e propria asta di calciomercato, il calciatore non vede l’ora di vedere i migliori club di Serie A tutti a far bagarre di mercato per aggiudicarsi il suo cartellino.