Da ieri non si parla di altro: Achraf Hakimi all’Inter, il super colpo del nuovo calciomercato. I nerazzurri hanno lavorato strenuamente con il Real Madrid per la definizione dell’affare, anticipando la foltissima concorrenza, mettendo sul piatto 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, clamorosa frenata per Hakimi

Le ultime notizie di mercato dalla Spagna, però, non sono confortanti per i nerazzurri. Stando a quanto riporta Marca, il Real Madrid ha negato qualsiasi accordo con l’Inter per il trasferimento dell’esterno marocchino. Più precisamente, la dirigenza madridista ha definito “inesistente” l’offerta dell’Inter di cui si parla da ieri. Sembrava tutto fatto, e ora? La sensazione è che l’affare vada comunque in porto, sarà solo questione di giorni prima della definizione dell’affare.

Hakimi vuole il nerazzurro: decisione presa

Intanto l’esterno ex Borussia Dortmund ha deciso di raggiungere Antonio Conte all’Inter. Si è convinto per l’importante progetto presentatogli da Ausilio e Marotta e vuole affermarsi anche in Serie A. Il Bayern Monaco, però, resta sempre alla finestra, pronto a sferrare il colpo qualora l’affare Inter-Real Madrid non andasse in port0. Il calciatore, però, resta della sua idea. Vuole essere titolare, per questo ha deciso di non rinnovare con i Galacticos e di dire ‘no’ ai bavaresi: ci sarebbe troppa concorrenza e non è detto che riuscirebbe ad essere indispensabile, come invece accadrebbe all’Inter.

