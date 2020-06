Calciomercato Inter, colpo in chiusura: annuncio entro fine settimana

Il mercato di Serie A si fa sempre più intenso ed interessante, e nel corso di questi ultimi giorni sono arrivate tantissime voci provenienti da tutta Europa. I principali club del nostro campionato si stanno attivando non poco a caccia di rinforzi, e tra questi c’è soprattutto l’Inter. I nerazzurri pare abbiano praticamente quasi chiuso l’affare Hakimi.

Inter: per Hakimi si chiude entro il week-end

L’Inter pare abbia praticamente messo in cassaforte l’operazione Hakimi, laterale turco in forza al Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid. Il giovane giocatore è una preda ambita da tantissime pretendenti, ma nelle ultime ore è stato decisivo il blitz nerazzurro. Un vero e proprio guizzo che porterà il club meneghino ad avere uno dei migliori talenti del panorama calcistico europeo. Ieri si parlava di chiusura ormai imminente, ebbene stando a quanto riportato da cm.it, sembra che soltanto nel week-end saranno definiti gli ultimi dettagli della trattativa. L’annuncio infatti potrebbe arrivare entro fine settimana.

Hakimi: il laterale che voleva Conte

Antonio Conte può essere felice, può esserlo eccome. Hakimi non solo è un colpo importante per il presente, ma soprattutto lo è per il futuro. La sua giovane età non è un problema, anzi: le prestazioni offerte sia in Bundes che in Champions lo hanno consacrato, specie in campo internazionale. Ora sta al tecnico nerazzurro inculcargli la sua dottrina calcistica, magari rendendolo uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.