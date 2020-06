Calciomercato Inter: obiettivo da una big, si complica la trattativa

L’Inter pensa ai rinforzi, e la sensazione è che soprattutto a centrocampo possano esserci diversi cambiamenti. La rosa di Conte è molto lunga, ma nel reparto ci sono stati diversi acciacchi fisici che hanno condizionato non poco le cose. Ecco che i nerazzurri vorrebbero prendere un altro giocatore, possibilmente giovane e di talento. L’ultimo nome? Guendouzi.

Calciomercato Inter: per Guendouzi c’è il muro dell’Arsenal

Guendouzi è l’ultimo nome uscito fuori ed accostato all’Inter. Il centrocampista francese è molto giovane, ha già buona esperienza sia in Premier che in Europa, ed è senza dubbio un ragazzo di talento e che può avere ampi margini di miglioramento. Ausilio e Marotta ci pensano con intensità, ma la trattativa è decisamente molto complicata. Il motivo? Sebbene l’Arsenal valuti il suo gioiello circa 40 milioni di euro, le intenzioni sarebbero quelle di non cederlo assolutamente. Stando a quanto riportato da ESPN infatti, i Gunners avrebbero incontrato il giocatore e gli avrebbero ribadito le loro intenzioni.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, nuovo nome per il centrocampo: arriva da una big

News Inter: Guendouzi, l’Inter non molla e sfida la Juve

I nerazzurri non hanno intenzione di mollare la presa tanto facilmente, e continuano i sondaggi per il francese. Il club di Milano non è però l’unico ad essersi interessato: anche la Juventus starebbe seguendo le vicende. Che possa scattare un vero e proprio derb di mercato tutto italiano? Staremo a vedere.