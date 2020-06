Calciomercato Atalanta, un big dice addio: “Non posso rifiutare”

Timothy Castagne, calciatore dell’Atalanta, è pronto a cambiare aria. L’esterno belga ha un contratto in scadenza 2021 e non rinnoverà. Su di lui diversi club, tra cui anche in Italia ci sono Inter e Napoli. In particolare gli azzurri già lo scorso anno sono stati molto vicini al suo acquisto. Ora però il classe 1995 potrebbe cambiare completamente campionato. Due club stranieri forti su di lui.

Atalanta: Castagne pronto a lasciare la Serie A

Castagne molto probabilmente dunque non sarà ancora a giocare in Serie A. Il calciatore ha confermato dell’interesse dei grandi club e ha ancora una volta messo in secondo piano l’interesse di Inter e Napoli. Su di lui c’è un club inglese e uno francese, si tratta di Tottenham e Paris Saint-Germain.

Atalanta, le parole di Castagne

Timothy Castagne ha parlato nelle ultime ore ai microfoni di La Derniere Heure. Il calciatore ha confermato che molto probabilmente lascerà l’Atalanta e vorrà farlo per un top club. Stagione sfortunata la sua quella di quest’anno visti i vari infortuni. Tottenham e PSG però sono pronti a puntarci per il futuro. Il giocatore ha ammesso di essere seguito al momento dai due club e che vorrà dare il massimo con l’Atalanta per far si che quell’interesse diventi qualcosa di più concreto per la prossima sessione di calciomercato.