Brescia-Genoa, il rigore dello scandalo tra Romero e Papetti (VIDEO)

Succede poco prima della fine del primo tempo in Brescia-Genoa: appare grottesco che in epoca VAR accadano ancora sviste arbitrali così marcate come quella di oggi pomeriggio.

Il video dello “scontro” tra Romero e Papetti

Sembravano mettersi bene le cose per i padroni di casa, ma nel finale della prima frazione però arriva un episodio controverso che porterà al gol di Iago Falque. Al 38′ infatti l’arbitro Irrati decreta un rigore per gli ospiti a seguito di un contatto che sembra leggerissimo tra Romero e Papetti. A nulla servono le proteste dei bresciani, l’attaccante ex Torino accorcia le distanze segnando il 2-1.