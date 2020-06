La partita di oggi, la prima della 28a giornata di Serie A tra Brescia e Genoa termina con un pareggio. La squadra di Diego Lopez nemmeno questa volta va oltre il pari e spreca l’occasione di conquistare tre punti chiave per il miracolo salvezza. Le giornate si riducono e i punti dalla distanza per la salvezza restano invariati. Rimonta subita dai padroni di casa che si erano portati subito avanti.

Brescia-Genoa, tanti episodi dubbi e polemiche

Doppio vantaggio immediato del Brescia che in 3 minuti dal 10′ al 13′ segna due reti e si porta avanti 2-0. La partita per la squadra di Diego Lopez sembra in discesa, ma poi tutto cambia. L’arbitro concede due rigori agli ospiti, uno per tempo, ed è 2-2 il risultato finale. Tantissime le polemiche sul secondo rigore concesso per un tocco di mano e trasformato da Pinamonti per il 2-2 finale. In conferenza stampa l’allenatore del Brescia non ci sta e si sfoga.

Brescia, le parole di Diego Lopez

Diego Lopez sbotta in conferenza stampa in merito al secondo rigore concesso dall’arbitro Irrati che ha deciso il risultato finale per 2-2 e tolto la vittoria dalle mani del Brescia. Queste le sue parole: “Il secondo rigore onestamente non ha nemmeno bisogno di commenti in merito, basta guardare soltanto le immagini. Il rigore non ci sarebbe dovuto essere, è stato un grave errore dell’arbitro e ancora più grave del Var. Per noi era importantissimo vincere, ci stiamo giocando la salvezza”.