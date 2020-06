Audio whatsapp di Totti: “Non faccio il fenomeno, ma pago 50.000 € se…”

Aggiornamenti sulla vicenda dell’orologio smarrito da Francesco Totti: l’ex capitano della Roma, dopo aver lanciato un appello su Instagram, ha registrato una nota vocale che ha preso subito ad invadere i cellulari italiani, promettendo una ricca ricompensa per chi glielo porterà…

Totti e l’orologio rubato: l’audio whatsapp

Un Rolex, forse il primo di una lunga serie, ma proprio per questo speciale. Da quando aveva cominciato a giocare a calcio ad alti livelli, l’ex giallorosso se lo toglieva solo per scendere in campo. Per cui, sfidando qualsiasi preconcetto, ha scritto in questi giorni sui propri social un messaggio che spiegava nel dettaglio le fattezze dell’oggetto e soprattutto prometteva un incontro personale a chiunque glielo avesse riportato. Incise nel quadrante, le iniziali dei suoi 2 figli (Christian e Chanel).

Evidentemente, il primo appello non ha portato ad un lieto fine. E così il Pupone ha inviato un audio ad un amico nel quale promette addirittura un’ingente somma di danaro per chiunque riesca ad aiutarlo. “Ale non è un problema della ricompensa“, si sente nell’audio, “i 50.000 euro…è l’ultima cosa, che me frega. Il problema è che ci tenevo. Però non mi va di dire in pubblico, di parlare di ricompensa, 20.000, 30.000, 50.000, non mi va di fare il fenomeno di turno. Certo chi me lo trova e me li porta 30.000, 50.000, glieli dò, quello è l’ultimo dei problemi, però non mi va di scriverlo“.