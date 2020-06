Arjen Robben torna a giocare: arriva l’annuncio (UFFICIALE)

L’esterno ex Bayern Monaco torna finalmente in campo: da poche ore è arrivato l’annuncio del club che ha deciso di dargli un’altra possibilità, arrivato ormai alla veneranda età di 36 anni.

Calciomercato, Robben torna in pista

Arjen Robben torna sul terreno di gioco. L’olandese aveva affermato di voler smettere col pallone la scorsa estate, alla scadenza del suo contratto con il Bayern Monaco. E invece ha resistito soltanto un anno, visto che sta per ricominciare. L’attaccante ha deciso di intraprendere un percorso di allenamento con il Groningen, il team dove ha iniziato la sua carriera, per verificare se ci sono innanzitutto le condizioni fisiche per tornare a giocare a calcio quando comincerà la prossima stagione. Domani ci sarà una conferenza stampa, ma il campione, tramite il sito ufficiale del club olandese, ha già rilasciato i primi commento.

Il messaggio di Robben

“Mi sono impegnato molto negli ultimi tempo, ho riflettuto su quali fossero le modalità per aiutare la società durante l’emergenza covid-19“, si legge nella nota, “i tifosi mi hanno sollecitato molto a seguire il mio cuore e adesso questa è la mia missione. Sto lavorando per tornare in campo. Non so se funzionerà. Ma questo non dipenderà dal mio impegno e dalla mia motivazione”

IN AGGIORNAMENTO