Serie A, highlights gratis in anticipo: l’annuncio di Spadafora

Il Ministro dello Sport ha annunciato, attraverso un post sul social ‘Facebook‘, una grande novità per tutti i tifosi di calcio.

Serie A, il Ministro Spadafora: “Gol in chiaro per tutti“

Importanti novità per quanto riguarda il mondo del calcio: via libera definitivo per la trasmissione dei goal e delle azioni salienti di tutti i match del campionato italiano. Infatti il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha così dichiarato: “Goal in chiaro per tutti. A partire dalla prossima giornata, fino alla fine del campionato di Serie A, ci sarà un’importantissima novità. Probabilmente avete già avuto modo di vedere nelle scorse sere: grazie alla Lega Serie A e all’importante aiuto di Sky, Dazn, Rai e Mediaset che ringrazio molto.

Considerata la sospensione del campionato e la ripresa con un calendario ben diverso da quanto previsto, aggiungiamo la possibilità di trasmettere tutti i goal e le immagini dei match in chiaro, ogni giorno in cui si disputeranno partite: sui canali Rai dalle 21:30 e sui canali Mediaset dalle 23:45“.

Ancora Spadafora: “Una bella iniziativa per tutti i tifosi”

“Un modo concreto, reso possibile anche grazie all’aiuto di Agcom e Agcm, per offrire a tutti gli appassionati di calcio la possibilità di vedere le immagini della propria squadra del cuore pochi minuti dopo il fischio finale“, ha così concluso Spadafora.