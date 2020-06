Paratici prima di Juventus-Lecce

Ha parlato il CFO bianconero Fabio Paratici, nel pre-partita di Juventus-Lecce. Quelle che seguono, sono le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Paratici

“Non dimentichiamo che per Rabiot è il primo anno in Italia, all’inizio ho sentito tanti rumors anche su De Ligt, siamo riusciti a mettere in discussione il miglior giovane in circolazione. Il centrocampista doveva mettersi alla pari nella condizione fisica, ma è un grande giocatore e lo ha dimostrato in tante partite alla Juve. Poi le opinioni restano tali, anche se sono rispettabilissime. Bernardeschi? Se uno gioca bene è un fenomeno, altrimenti si discute. E’ successo anche a lui, è un calciatore di grandi doti fisiche e tecniche. Scambio Pjanic-Arthur? Vedremo cosa succederà, questa non è la sede opportuna per parlarne. Siamo molto concentrati sulla sfida”.