Notizie Inter, Conte rischia il clamoroso esonero

L’Inter non ci sta. Dopo la prova scialba contro il Sassuolo e l’eliminazione in Coppa Italia, la società non è così certa di confermare il tecnico Antonio Conte.

Eliminato ai gironi in Champions League, fuori dalla Coppa Italia e dalla corsa scudetto. La stagione dei nerazzurri non è stata positiva come tutti si aspettavano.

Ora il club resta in corsa per il successo in Europa League. Non è ancora il momento dei bilanci ma, come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, è naturale che in casa nerazzurra venga avviato un discorso sul tecnico. Del resto, nemmeno l’arrivo in panchina del vincente allenatore ex Juventus sembra esser servito per invertire la rotta a Milano.

Esonero Conte: pronti tre nomi

Per questo motivo, in caso di disastro totale, i nerazzurri hanno già avviato i contatti esplorativi per un possibile sostituto.

La linea societaria resta sempre il proseguimento del progetto targato Conte, che ha comunque messo in luce alcuni miglioramenti.

Tuttavia, in caso di debacle completa in queste ultime giornate, la dirigenza potrebbe vagliare tre soluzioni per la panchina dell’Inter.

Tutto gira intorno ai buoni rapporti con Marotta, non è da escludere, infatti, l’idea di un possibile arrivo a Milano di Massimiliano Allegri, altro ex juventino (e milanista) molto gradito all’ad.

Occhio però anche alle alternative che portano il nome di Simone Inzaghi ed Emery, si tratta in ogni modo di piste difficili ma non impossibili. Se le idee venissero confermate, cambierebbe anche il mercato dei nerazzurri.