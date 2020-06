La Fiorentina cambierà ancora. Non ha convinto il lavoro di Beppe Iachini che a fine anno potrebbe dire addio. Contatti con il possibile sostituto.

Notizie Fiorentina: contatti con Giampaolo per la panchina

Difficilmente Beppe Iachini sarà riconfermato. Il tecnico della Fiorentina, dopo esser subentrato a metà campionato Vincenzo Montella, non ha convinto tutti a Firenze. Per questo la società sembrerebbe avere intenzione di cambiare.

La buona notizia, anche per il Milan, è che l’obiettivo dei viola ora è Marco Giampaolo. L’allenatore, ancora sotto contratto con i rossoneri, non dovrebbe rimanere senza panchina nella prossima stagione. Nonostante un l’accordo con il Diavolo fino a giugno 2021, l’ex Samp ha voglia di rimettersi in gioco.

In queste settimane si è parlato molto dell’interessamento del Torino, che avrebbe già avviato contatti concreti per prendere il posto di Longo. La posizione dell’allenatore granata è considerata incerta e il club granata si sta già muovendo su altri profili. Tra questi proprio Giampaolo.

L’allenatore nato a Bellinzona sarebbe felice di approdare in una piazza come Torino, ma l’opzione Cairo non è l’uncia.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, Giampaolo sarebbe finito nella lista dei candidati per la panchina della Fiorentina. Ci sarebbe addirittura stato già un sondaggio.

Fiorentina: le alternative in panchina

Altri nomi che piacciono alla Fiorentina sono quelli di Roberto De Zerbi, Ivan Juric e Fabio Liverani. Il patron Rocco Commisso e il management sportivo però dovranno lavorare molto per liberarli dai rispettivi club. Occhio anche all’opzione Di Francesco.