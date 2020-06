Si era infortunato nel corso del match Torino-Udinese di martedì 23 giugno. Ora per lui inizia il percorso di riabilitazione.

Udinese, operazione ‘ok’ per Mandragora

Allo stadio ‘Grande Olimpico‘, durante Torino-Udinese, al 53′ del secondo tempo c’è stato un brutto contrasto di gioco tra Meité e Mandragora. Ad avere la peggio il centrocampista napoletano. Ha lasciato il campo in lacrime, raggiunto gli spogliatoi con l’aiuto dello staff medico bianconero: per lui rottura del crociato. Quest’oggi l’ex Juventus è stato operato a Villa Stuart, dal Professor Mariani, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Operazione perfettamente riuscita.

Il calciatore, tramite una foto postata sul suo profilo ‘Instagram‘ ha ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicino: “Avrei preferito essere insieme ai miei compagni e lottare al loro fianco, ma ora la mia strada passa da qui. Vi ringrazio, infinitamente, per tutti i messaggi di affetto che ho ricevuto. Ci tengo a ringraziare il Professor Mariani e a tutto il suo staff“.

Domenica, contro l’Atalanta, fuori anche De Paul per squalifica

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, dovrà fare a meno anche di Rodrigo De Paul. Infatti, il top player argentino, è stato fermato dal giudice sportivo per un turno e dovrà saltare la sfida di domenica sera contro l’Atalanta. A centrocampo giocheranno, quasi sicuramente, Jajalo e Walace. In attacco tocca a Kevin Lasagna.