News Milan, infortunio per Ibrahimovic: arriva il colpo di scena

Sembra che abbia smaltito, completamente, l’infortunio al polpaccio. Il centravanti sta accelerando i tempi e intende giocare domenica pomeriggio.

Milan, Ibrahimovic punta la Roma

Zlatan Ibrahimovic ha svolto oggi tutta la seduta di allenamento, a Milanello, con il resto dei compagni. Il suo obiettivo è chiaro: esserci contro la Roma ed aiutare la squadra a vincere domenica 28 giugno. Potrebbe partire dalla panchina, ma a questo punto tutto può succedere.

Infatti l’ex Paris Saint Germain doveva rientrare verso la metà di luglio, ma la voglia e la determinazione dello svedese hanno prevalso su tutto. Il dolore al polpaccio sembra essere definitivamente cancellato. Mister Pioli può finalmente sorridere perché sa di poter contare sul suo giocatore chiave.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, annunciato il futuro di Thiago Silva

Simon Kjaer a ‘Milan Tv‘: “Spero di recuperare per la Roma“

Arrivato a gennaio dall’Atalanta si è rivelato un ottimo acquisto. Stiamo parlando di Simon Kjaer, ex Palermo che, durante il match di lunedì vinto dai rossoneri per 4-1 a Lecce, si è infortunato ed ha lasciato il posto al suo compagno di reparto Matteo Gabbia. Intervistato da ‘Milan Tv‘ ha dichiarato: “Mi trovo molto bene al Milan, cerco sempre di dare il massimo per questa maglia. Con Romagnoli l’intesa è ottima. Si vede che è un giocatore di qualità, un grande capitano. Roma? Spero di farcela. Voglio affrontare assolutamente la mia vecchia squadra, vediamo domani come mi sentirò”.