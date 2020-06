Mercato Napoli, arriva l’annuncio dell’agente di Insigne

Intervistato da ‘Radio Punto Nuovo‘ il nuovo agente del capitano del Napoli, Vincenzo Pisacane, ha parlato del futuro del suo assistito.

Napoli, Pisacane esalta Lorenzo: “Con Gattuso gioca al top“

Lorenzo Insigne è tornato a giocare ad alti livelli con l’arrivo del nuovo mister. A confermarlo, è lo stesso procuratore del Magnifico: “Insigne è un capitano silenzioso, per lui il Napoli è tutto. Si vede che ora è più tranquillo. Tutto merito del mister Gattuso che gli ha affidato un nuovo ruolo e sta facendo cose importanti. Posso dire che è un grandissimo professionista, pensa solo ad allenarsi. Come era gestito dagli altri agenti? Curo i suoi interessi da poco tempo, non saprei cosa dire. Lui capro espiatorio di un ammutinamento? Lo escludo. Rinnovo o offerte per lui? Non mi piace parlare di mercato, preferisco che sia il campo a parlare.

D’altronde è anche presto per discutere di un nuovo contratto, visto che quello attuale scade tra due anni. De Laurentiis? Gestisce il Napoli in maniera eccezionale, fa un grande lavoro per il suo club“.

Ancora l’agente: “Champions? Il gruppo ci crede“

Napoletano e tifoso del Napoli, Pisacane parla della vittoria in Coppa Italia: “E’ stato un grande successo. Da napoletano mi auguro che arrivino ben altri trofei nella bacheca azzurra. Champions League? I ragazzi ci credono, ci sono ancora 11 partite da giocare. Bisogna lottare e loro ce la metteranno tutta fino alla fine della stagione“.