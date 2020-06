Mercato Juventus, un difensore pronto all’addio: resta in Serie A

Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in questi ultimi giorni le principali squadre del nostro campionato stanno continuano a portare avanti diverse operazioni. Tra queste c’è soprattutto la Juventus, che negli ultimi tempi si sta occupando anche di quelle che potrebbero essere le prossime cessioni. In cima alla lista c’è Daniele Rugani, praticamente quasi mai utilizzato da Sarri.

Juventus: Rugani andrà via, la squadra in pole

Il futuro di Rugani sarà con ogni probabilità fuori da Torino, e questo lo si era immaginato già diversi mesi fa. L’arrivo di Sarri, suo tecnico “di adozione” prometteva molto bene, e si pensava ad un utilizzo molto più assiduo per il centrale ex Empoli. Le cose però non sono andate così, e con il passare del tempo la situazione del ragazzo si è fatta sempre più insostenibile. Ora Rugani può davvero dire addio, e su di lui ci sarebbe l’interesse ormai già radicato della Fiorentina. La squadra viola è pronta all’assalto.

Rugani il sostituto di Milenkovic

La Fiorentina vuole Rugani, e il giocatore vuole giocare di più. Firenze può essere un’ottima piazza per ripartire, e l’assalto sarebbe ormai questione di giorni. Milenkovic può dire addio, ed è per questo che sia Commisso che Iachini chiedono un sostituto all’altezza. La pista è molto calda, l’affare può andare in porto. Questa la notizia riportata da Il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Rabiot e Rugani verso l’Arsenal: ecco le cifre