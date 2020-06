Mercato Juventus, un campione snobba i bianconeri: arriva l’annuncio

La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa pensando soprattutto a quelli che potrebbero essere i rinforzi per il reparto offensivo. L’addio, ormai certo, di Higuain costringerà la Vecchia Signora a tappare il buco. Negli ultimi giorni era ritornata di moda l’idea Haaland, vecchia fiamma bianconera, e che attualmente milita al Borussia Dortmund.

Juventus: Haaland ha le idee chiare per il futuro

L’idea Haaland era sicuramente molto suggestiva per la Juventus, intenzionata a proseguire con il suo modus operandi: investire su giocatori giovani e talentuosi, sperando poi in una plusvalenza milionaria. Ebbene però per il centravanti norvegese le cose sono decisamente molto complicate, anche perchè lo stesso giocatore sembra avere le idee molto chiare per il suo futuro: “Il Borussia è uno dei club più importanti al mondo, ho firmato un contratto e sono arrivato da poco. Voglio fare bene per questa squadra e vincere un titolo il prima possibile, mi voglio concentrare su quello che è il mio presente”. Queste le sue parole riportate da Waz.

Haaland sfuma, si pensa ad altri obiettivi

Ormai si è capito: dalle parti di Torino si pensa al prossimo attaccante. Sul taccuino di Paratici ci sono tantissimi nomi interessanti, e tra questi ce n’è soprattutto uno: Aubameyang. La punta gabonese è una delle più richieste sul mercato, ed è per questo che la trattativa sarà molto complicata.

